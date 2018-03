Elezioni:71,68% affluenza Molise alle 23

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 MAR - In Molise le elezioni politiche 2018 alla chiusura delle operazioni di voto, alle 23, hanno fatto registrare, alla Camera, un 71,68% di affluenza in base ai dati che riguardano 128 comuni su 136. Un dato che sta leggermente al di sotto del parziale nazionale di 73,23%.

Affluenza in recupero in serata nella regione rispetto al 17,88% delle 12 e al 56,46% delle 19. Sette i punti di differenza in difetto rispetto alle precedenti elezioni.

In particolare per la Camera, a Campobasso, alle 23, il praticamente quasi definitivo (83 comuni su 84) è stato del 72,51% (18,39% alle 12 e 57,12 alle 19); a Isernia il dato dell'affluenza alla Camera riguarda 45 comuni su 52 con il 68,98 (16,56% alle 12 e 54,75% alle 19). Il capoluogo di regione ha registrato il 73,16% di affluenza alle 23.

Al Senato l'affluenza in 133 su 136 è stata di 71,66%. Il definitivo di Campobasso è di 72,69% mentre a Isernia il dato è di 68,92% (49 su 52 comuni).



Primi dati Viminale, 10 Regioni a centrodestra e 7 a M5s

A 10% scrutinio Senato, centrosinistra solo in Trentino e Toscana



ROMA (ANSA) - ROMA, 5 MAR - Dieci regioni al centrodestra, sette al M5s e solo Trentino Alto Adige e Toscana per il centrosinistra. E' la fotografia dei primi dati reali del Viminale quando lo spoglio per il Senato ha superato il 10% delle sezioni. Il Centrodestra si impone in quasi tutto il nord: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. E conquista anche l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo e la Calabria. Al sud si impone invece il M5s che è avanti in Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In vantaggio anche nelle Marche e in Sardegna.