Elezioni: Molise;Frattura (Pd),riflessione, ora le regionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 MAR - "Il nuovo equilibrio emerso con le Politiche ci offre la possibilità di avviare all'interno del centrosinistra un'attenta riflessione per capire insieme in che modo recuperare il dialogo con il nostro territorio. Soprattutto in vista della prossima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. Una sfida molto diversa da quella di domenica, tutta da giocare: noi siamo pronti. Le Regionali ci vedranno in campo determinati".

Così il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, in merito ai risultati elettorali che in Molise hanno sancito un plebiscito per il Movimento 5 Stelle. E ai neoeletti Frattura rivolge le sue "congratulazioni" e "l'augurio sentito di fare bene per il nostro Molise". "I cittadini molisani - dice Frattura - con un'espressione chiara hanno dato la loro fiducia al Movimento 5 Stelle. I neoeletti, ne siamo certi, svolgeranno il mandato ricevuto con rigore e serietà, arricchendolo di entusiasmo e passione". (ANSA).