Viola prescrizioni,revoca servizi sociali

(ANSA) - RIPABOTTONI (CAMPOBASSO), 3 MAR - Condannato a due anni e tre mesi dal Tribunale di Larino (Campobasso) per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi, viola le prescrizioni impostegli dall'affido in prova ai servizi sociali e torna in carcere. L'uomo di 68 anni di Morrone del Sannio, con precedenti penali, è stato raggiunto dai carabinieri della Stazione di Ripabottoni in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. Era stato già arrestato dai militari di Casacalenda l'11 marzo del 2015 per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi, e ritenuto responsabile per la detenzione delle armi. Durante l'affidamento l'uomo non ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte e quindi il Tribunale di Sorveglianza gli ha revocato il beneficio.