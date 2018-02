Calcinacci da viadotto Termoli,stop auto

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 FEB - Caduta di calcinacci dal cavalcavia del parco comunale a Termoli. È successo intorno alle 16.30. Fortunatamente il materiale non ha colpito nessuna automobile in transito. Sul posto, allertati dai passanti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia municipale che ha bloccato il traffico. I pompieri hanno eliminato le parti pericolanti in attesa del ripristino delle malte e copriferro. Lo stop alla circolazione è durato un'ora.

