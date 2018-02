Studente Isernia Alfiere Repubblica

Uno studente dell'Itis 'Mattei' di Isernia è stato nominato 'Alfiere della Repubblica' dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si chiama William Turcinovic ha 18 anni, frequenta la classe V C Indirizzo Informatica e vive a Monteroduni (Isernia). Nella motivazione si legge: "Esempio di partecipazione attiva su diversi temi sociali, ha dedicato particolare impegno al miglioramento degli ambienti scolastici.

Ha realizzato un sito web nel quale raccoglie le segnalazioni degli studenti e offre così, anche alle istituzioni, un quadro aggiornato delle criticità degli istituti della Regione". "Quello che ho fatto è anche grazie all'altissima qualità della mia scuola. Quando ho ricevuto il messaggio su Facebook non ci potevo credere. L'ho subito condiviso con i miei compagni e con i miei docenti. Quando vedrò il Presidente Mattarella gli chiederò di venire a visitare la mia scuola". William è tra i 29 giovani italiani, unico molisano, che il 12 marzo saranno ospiti al Quirinale per ricevere l'ambito riconoscimento.