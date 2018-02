Microcar contro auto, ferite due ragazze

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 FEB - Incidente stradale nelle prime ore di stamani in pieno centro a Campobasso. Per cause al vaglio di Carabinieri una microcar con a bordo due giovani ragazze, si è scontrata con un'altra autovettura. Nell'impatto, avvenuto all'incrocio tra via Gazzani e Viale Elena, hanno riportato conseguenze più gravi le due ragazze trasportate per accertamenti all'ospedale 'Cardarelli'. Sul luogo dell'incidente anche una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia.