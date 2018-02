Via i cassonetti dal centro storico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 FEB - Via i cassonetti nel centro storico e nuovo step per la raccolta differenziata a Campobasso.

L'amministrazione comunale parla di grande sfida che ha tre obiettivi: risparmio, sicurezza e miglioramento della qualità della vita. Per facilitare le operazioni di conferimento dei rifiuti presso gli Ecostop, la Sea, società municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta, ha aumentato la sosta degli stessi, passata da 3 a 5 ore. "È necessaria adesso - afferma l'assessore all'Ambiente Stefano Ramundo - la collaborazione di tutti i cittadini". Novità riguardano anche i proprietari di cani. In alcune aree sono stati collocati nuovi dog toilet; ma in molti continuano a segnalare comportamenti incivili, nonostante in passato Palazzo San Giorgio avesse annunciato 'tolleranza zero' e sanzioni nei confronti dei proprietari di cani che, incuranti delle buone maniere e del senso civico, continuano a 'dimenticare' nelle strade e sui marciapiedi le deiezioni dei loro animali. (ANSA).