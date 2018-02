Alimenti, sprint di Bio e senza lattosio

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 FEB - "Operare nel mercato del fresco in Italia non è facile. I consumi e i consumatori sono profondamente cambiati. Rispetto a dieci anni fa, il settore è completamente diverso, così come la stratificazione degli acquisti da parte della clientela, che è consapevole di quello che compra e cerca prodotti specifici. Il mercato del bio e del senza lattosio è in crescita e questi sono sicuramente i prodotti più richiesti". Così gli agenti di commercio dell'azienda lattiero casearia di Termoli Del Giudice parlano del comparto alimentare del fresco in Abruzzo, Molise, Puglia e Campania dove operano quotidianamente. Quattro collaboratori sono stati premiati nello stabilimento di Termoli per il lavoro svolto a inizio 2018: Pietro D'Amico, che opera nell'area di Bisceglie, Sergio D'Angelo che segue Termoli, Francesco Ferrandino collaboratore di Foggia e Mario Di Sisto del deposito di Bojano (Campobasso), premiati per le vendite, impegno e serietà, le capacità relazionali, la puntualità nelle consegne.