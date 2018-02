Collegamento pedonale con terminal bus

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 FEB - La Giunta comunale di Campobasso ha approvato il certificato di collaudo dei lavori, per un importo di circa 2 milioni di euro, del collegamento pedonale sopraelevato che collega il Terminal degli autobus extraurbani a via Mazzini. Approvazione propedeutica all'avvio, nei prossimi mesi, della seconda tranche di lavori che comprende anche la realizzazione dell'altro collegamento che unirà la stazione dei pullman a via Gianbattista Vico, tratto frequentato soprattutto dagli universitari. "Opere importanti - ha commentato il sindaco, Antonio Battista (Pd) - in un'area strategica in cui ogni giorno arrivano e partono migliaia di persone, soprattutto ragazzi che frequentano le scuole del capoluogo. Un impegno - ha aggiunto - che mira a completare infrastrutture che cambieranno il volto della città, garantendo, soprattutto, la sicurezza dei pedoni e agevolando al tempo stesso la circolazione veicolare".