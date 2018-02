Ruba auto a Vasto, bloccato durante fuga

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 FEB - Ruba un'auto a Vasto (Chieti), poi si dirige verso sud sulla statale 16, ma durante il tragitto viene intercettato, inseguito e arrestato dai Carabinieri nel territorio di Campomarino (Campobasso). A finire in carcere a Larino (Campobasso) un ventisettenne della provincia di Foggia. I militari del Radiomobile di Termoli all'alba hanno individuato la vettura che procedeva a forte velocità sulla statale. Bloccato il veicolo lo hanno perquisito, trovando all'interno una centralina modificata e arnesi per lo scasso. Il conducente è stato quindi arrestato. L'automobile è stata restituita al proprietario che ha ringraziato gli uomini dell'Arma per l'azione rapida e risolutiva. (ANSA).