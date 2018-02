Depuratore Agnone, rilevate irregolarità

(ANSA) - ISERNIA, 15 feb - La Società che gestisce il depuratore di Agnone (Isernia) è stata multata, per 5000 euro, dai carabinieri forestali per irregolarità di carattere amministrativo. Il provvedimento rientra nelle attività di contrasto all'inquinamento ambientale. "Nella gestione del depuratore comunale di Agnone - si legge in una nota dei Cc Forestali - sono state rilevate una serie di irregolarità di carattere amministrativo con particolare riferimento alla corretta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti nel ciclo di funzionamento dell'impianto". I controlli proseguiranno con "l'obiettivo di assicurare ai cittadini elevati livelli di sicurezza ambientale in tutto il territorio provinciale". (ANSA).