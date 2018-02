Hacker a 'Primopiano' e Teleregione

(ANSA) - ISERNIA, 12 FEB - Attacco hacker alle redazioni del quotidiano 'Primopiano' e di Teleregione. Grossi i danni per la testata giornalistica e l'emittente televisiva del Gruppo 'Europea92' che hanno perso, così, i dati storici d'archivio dal 2015. Il direttore del giornale, Luca Colella, sta raccogliendo tutti gli elementi utili per presentare una denuncia alla Polizia Postale che, intanto, è già stata informata dell'accaduto. "Tutto è cominciato venerdì - ha detto Colella - stavano chiudendo il giornale e uno dei nostri grafici si è accorto che c'erano anomalie nel sistema informatico. Così ho segnalato la cosa alla società isernina che gestisce il server che ha rilevato l'attacco. Tutto è stato messo in sicurezza, ma sabato sono ricominciati i problemi tanto che domenica è andato in stampa il giornale di venerdì". Luca Colella ha espresso "rammarico per l'accaduto e grande fiducia nelle forze dell'Ordine per arrivare ai responsabili". Ha voluto, infine, ringraziare "tutti coloro che stanno inviando messaggi di solidarietà".