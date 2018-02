Rinviato carnevale Termoli per maltempo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 FEB - Rinviati a Termoli i festeggiamenti per il Carnevale previsti per oggi a causa del maltempo. La sfilata dei 4 carri allegorici prevista per il pomeriggio è slittata a martedì Martedì 13 febbraio prossimo.

"Qualora anche martedì ci sia maltempo - ha fatto sapere il Comune - la parata dei carri e il Carnival Village saranno rimandati a sabato 17 Febbraio". (ANSA).