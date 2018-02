Bit, 200 incontri già programmati

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 FEB - I tour operator molisani partono alla volta della Bit di Milano con 200 incontri già programmati dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli. Nello stand tecnologico del Molise sarà possibile acquistare comodamente un pacchetto turistico: è stato ideato un sito web e-commerce attraverso il quale si potrà acquistare direttamente una vacanza oppure un soggiorno in regione.

Visitatori e buyer potranno fare tutto autonomamente digitando l'indirizzo www.moliseinbit.it, scegliendo l'offerta che più li convince. Enti, aziende di settore ed associazioni, tra le quali anche Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche sono pronti a raccontare il Molise. Si comincia domani con l'inaugurazione dello stand, si prosegue alle 14 con il workshop 'Io promuovo il mio paese'. Lunedì la giornata sarà dedicata agli incontri in agenda, mentre il gran finale è atteso per martedì con lo show cooking dello chef Antonio Terzano che preparerà un primo piatto a base di pesce e tartufo.