Elezioni: Romagnuolo (Ncs),Salvini non è Bossi di 15 anni fa

(ANSA) - BOJANO (CAMPOBASSO), 9 FEB - "Il Salvini di oggi non è il Bossi di 15 anni fa. Questa è già una differenza caratterizzante, e se i sondaggi al Sud ci danno in ottima posizione fa capire che Matteo Salvini non è contro il Sud": lo ha detto Aida Romagnuolo rispondendo alle affermazioni del segretario regionale Pd, Micaela Fanelli, che aveva parlato di un segretario della Lega nemico storico del meridione.

"Noi diciamo prima i molisani - ha detto Romagnuolo nel suo incontro elettorale a Bojano - perché i molisani hanno bisogno di altro, dopo essere stati governati dal centrosinistra che ha fatto danni enormi, portando questa regione sul precipizio.

Decadimento morale ed economico, territorio svenduto". (ANSA).