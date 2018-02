Frattura,Molise protagonista Euroregione

(ANSA) - Termoli (Campobasso), 8 FEB - ''Il Molise è una piccola regione protagonista non solo sui tavoli di partenariato ma nello scambio delle buone pratiche e delle opportunità.

Questa regione ha guidato prima con Iorio poi con me l'Euroregione Adriatico Jonia e continua ad avere un ruolo straordinario nel partenariato all'interno del Comitato delle Regioni''. Lo ha detto il presidente della Regione Molise al termine dell'evento internazionale dedicato alla Cooperazione territoriale europea che si è svolto nella sala consiliare di Termoli dal titolo 'Il Molise in Europa'.

''Ci sono molte opportunità per il partenariato allargato - ha detto Frattura - parliamo di risorse finanziarie dedicate allo scambio di buone pratiche che possono diventare sostegno per progetti di riferimento facilmente replicabili dal'una e dall'altra parte''.