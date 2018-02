Sold out per Massimo Ranieri a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 7 FEB - Esauriti in pochi giorni i posti per lo spettacolo che Massimo Ranieri terrà a Isernia, domenica 11 febbraio, per aprire la stagione teatrale dell'auditorium Unità d'Italia. Lo rende noto l'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynicki. "Da venerdì scorso a ieri abbiamo assistito a una vera e propria corsa al biglietto che ha portato a un rapido sold out. La nostra stagione teatrale si apre alla grande: 'Sogno e son desto' di Massimo Ranieri sta ottenendo un enorme successo in tutta Italia, sull'onda della popolarità riscossa su Raiuno negli anni scorsi. Creando un'affascinante atmosfera vocale e recitativa, Ranieri si muove fra i generi musicali a lui più congeniali, interpretando con ineguagliabile estro i classici della tradizione napoletana e gli evergreen della canzone italiana. Il pubblico che domenica riempirà l'auditorium di Isernia - conclude - ne rimarrà certamente conquistato". (ANSA).