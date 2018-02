Campomarino, ecco videosorveglianza

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 7 FEB - Oltre 50 le telecamere a Campomarino, tra il paese, il Lido e zone periferiche, collegate a una postazione fissa installata nel Comando della Polizia municipale. L'inaugurazione del sistema di videosorveglianza oggi in Municipio. Il sindaco Francesco Cammilleri, presenti il Questore di Campobasso Mario Caggegi, il consigliere regionale Cristiano Di Pietro e il dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo, ha illustrato il sistema di controllo. Le telecamere sono lungo le vie principali in entrata ed in uscita dal paese. La postazione è accessibile ad altre forze dell'ordine. L'iniziativa rientra nel del "Patto per la Sicurezza" la cui attuazione è seguita dal consigliere Di Pietro. "Dopo Riccia inauguriamo anche a Campomarino il sistema di videosorveglianza - ha detto Di Pietro - Siamo sicuri che contribuirà a garantire e aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, oltre a rappresentare un deterrente per furti e micro criminalità". "Portiamo avanti gli impegni presi - ha aggiunto Di Pietro - aggiungendo un tassello importante verso il completamento di un progetto unico che coinvolge altri nove comuni della regione che si apprestano a inaugurare impianti di videosorveglianza".(ANSA).