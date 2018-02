Diocesi Limosano eretta sede titolare

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 FEB - Papa Francesco ha eretto in sede titolare l'antica diocesi di Limosano (Campobasso), disponendone l'inserimento nell'elenco delle sedi titolari. Lo rende noto l'arcidiocesi di Campobasso-Bojano. La lettera di assegnazione è stata consegnata stamani dall'arcivescovo Giancarlo Bregantini al sindaco di Limosano Angela Amoroso, presenti il parroco di Limosano, padre Aloys Ghislain Menoli, il seminarista Stefano Fracassi, il vicario generale don Antonio Arienzale e del vice sindaco. "Responsabilità e onore", queste le parole di Bregantini per sottolineare "la gratitudine e il segno di attenzione particolare al nostro territorio che soffre lo spopolamento e l'abbandono. Il paese è in festa e certamente sarà impegnato all'accoglienza. Bisogna perciò sensibilizzare e attivare la rete istituzionale di interesse affinché - ha concluso - la chiesa di Santa Maria Maggiore ritorni al suo splendore, sia riconsacrata e diventi la sede titolare. Questa nomina ci impegna, attendiamo ora la nomina del vescovo titolare".