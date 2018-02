Biotestamento, a breve anche Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 FEB - "L'iter per la definizione e l'istituzione del Registro del testamento biologico è cominciato già da due anni e mezzo, al momento il Regolamento è in discussione, e pronto per essere licenziato, dalla commissione Politiche sociali". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante. "Contiamo di approvarlo al più presto, al termine dell'iter amministrativo che prevede anche un passaggio nella commissione Statuto e regolamento e quindi in Consiglio. Voglio ringraziare anche il presidente della commissione Politiche sociali, Giovanni Di Giorgio, che sta lavorando molto bene su questo tema".