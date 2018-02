Aast, stand tecnologico alla Bit

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 FEB - Uno stand futuristico a cupola con spazi interni di 100 metri quadri ed una nuova 'veste' per il Molise, ancora da scoprire. A dieci giorni dall'inizio della Bit di Milano, l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) di Termoli con il distretto 'Molise Orientale' punta sulla tecnologia, ma anche su una nuova chiave di lettura per conquistare nuovi spazi e 'fette' di mercato. Sono 65 i soggetti tra comuni ed enti pubblici che hanno fatto richiesta di partecipazione e 92 aziende tra proprietari di strutture ricettive, stabilimenti balneari, attività produttive, associazioni ed imprese di servizi nautici. Con loro anche 14 'sellers' in rappresentanza di agenzie di viaggi. "Alla Bit ci si va per vendere - dice il Commissario straordinario della Aaast, Remo Di Giandomenico - per far capire che, alla base di tutto, c'è la promozione del territorio con tutte le sue peculiarità. In questa direzione ha lavorato il personale dell'Aast con la Regione Molise ed il Distretto Turistico Molise Orientale".(ANSA).