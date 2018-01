Elezioni: Rettore Unimol, giusta proposta Grasso su tasse

(ANSA) - Campobasso, 30 GEN - ''Sono rimasto allibito dalle reazioni alla proposta del presidente Grasso, anche in ambito universitario: la No tax area le ha già eliminate? Sulla carta.

In concreto questo imbroglio si è riversato sulle Università perchè quel terzo di studenti che non le pagano sono finiti a carico delle università stesse. Ecco perchè la proposta va rilanciata''. Così il Rettore dell'Università del Molise Gianmaria Palmieri è tornato sulla proposta di cancellare le tasse universitarie lanciata da Piero Grasso. Palmieri, candidato al Senato per Liberi e Uguali in Molise, ha spiegato che il si alla proposta va nel verso ''di tornare a parlare di valori pubblici alla gente, perchè dietro le nostre scelte ci devono essere le persone e non le caste''.(ANSA).