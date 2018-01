Elezioni: Leva (LeU), noi vaccino contro inciucio in Molise

(ANSA) - Campobasso, 30 GEN - ''Siamo il vaccino contro l'inciucio, non solo tra Renzi e Berlusconi ma anche contro Frattura e Patriciello, vedi le candidature. L'appello che facciamo ai molisani, a coloro che hanno perso la fiducia nella politica e sono nauseati dal teatrino e che si astengono, è che LeU riparte dal 4 dicembre 2016 e da quelli che quel giorno hanno avuto la forza di tornare a votare'. Lo ha detto Danilo Leva presentando la squadra dei candidati di Liberi e Uguali alle politiche in Molise.

Leva parlando dei competitori ha criticato le scelte del Pd, partito secondo lui che ''da partito del lavoro è passato ad essere quello degli industriali'', in riferimento alla candidatura al Senato del presidente di AssoMolise Enrico Colavita. ''Dobbiamo far tornare in pista l'idea di socità civile e siamo in campo per vincere''.(ANSA).