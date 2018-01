Elezioni: Leva (LeU), crollo pil Molise ha firma Fi e Pd

(ANSA) - Campobasso, 30 GEN - ''Dal 2007 ad oggi il Molise ha perso il 16% di pil e le firme su questo tracollo sono le loro, sono di chi ha governato la regione in questi anni. Da Iorio a Pietracupa e il Pd. Questa è la fotografia dell'esistente e per questo chiediamo ai molisani uno scatto d'orgoglio. E le altre candidature certamente non parlano al futuro di questa regione''. Lo ha detto oggi Danilo Leva a Campobasso presentando le liste di Liberi e Uguali alle prossime politiche.

Per il presidente del consiglio comunale di Campobasso Michele Durante, candidato al Senato, il voto di marzo ''è contro un Governo che ha svenduto i nostri beni comuni e che ha speculato contro i diritti dei cittadini. Vorremmo riportare quindi il Molise non più sul banco dei favori, ma su quello dei diritti''.(ANSA).