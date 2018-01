Morto Sindaco Campochiato, aveva 43 anni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GEN - Politica in lutto per la prematura morte del sindaco di Campochiaro e consigliere provinciale di Campobasso, Antonio Carlone, 43 anni, morto stamani all'Hospice di Larino (Campobasso) dove era ricoverato.

Eletto per la prima volta sindaco nel 2011 è stato poi riconfermato nel 2016, con la lista civica 'Tradizione e Futuro'. Era consigliere provinciale di minoranza dall'agosto 2016, eletto nella lista 'Provincia Unita'. In molti lo ricordano per la sua battaglia contro la centrale a biomasse che sarebbe dovuta sorgere nell'area industriale di Campochiaro. "Oggi è un giorno triste per il Matese - scrivono i suoi amici su Facebook - il più valoroso dei nostri condottieri stamattina, dopo lunghe sofferenze, ci ha lasciato".