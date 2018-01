Migranti e volontari puliscono spiaggia

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 GEN - Migranti, volontari e associazioni ambientaliste: tutti insieme a pulire la spiaggia a nord di Termoli. Il nutrito gruppo, una sessantina di immigrati del centro di accoglienza di Petacciato con i volontari di Fare Verde, Ambiente Basso Molise ed altre associazioni locali, si è ritrovato in mattinata davanti l'ex hotel Modenese per dare il via alla raccolta di rifiuti. È stato trovato di tutto sull' arenile ma a farla da padrone sono state le cassette di polistirolo. Quasi 50 i sacchi di spazzatura riempiti.(ANSA).