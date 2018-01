Da Cina, Shi Yang Shi approda a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 GEN - Conquistato dall' Occidente, lascia il nord della Cina dove è vissuto fino a 11 anni e arriva in Italia in cerca di un futuro, nonostante una vita benestante. Svolge mille lavori: dal lavapiatti, al venditore ambulante, al traduttore simultaneo all'interprete a Prato per i cinesi che lavorano nei laboratori tessili fino a giungere al teatro e al cinema. A 18 anni, durante una gita scolastica a Parigi, conosce una ragazza di Termoli: Francesca Zappacosta con la quale inizia un'amicizia vera che li ha portati oggi a ritrovarsi, dopo tanti anni, proprio nel centro adriatico dove ha presentato il suo libro 'Cuore di seta'. Lui è Shi Yang Shi, protagonista di mille avventure ma anche di momenti difficili, superati grazie a una forte determinazione.

"Appena arrivato a Termoli ho notato sopra l'arco di ingresso del centro storico - dice il giovane Shi Yang Shi - i nomi di termolesi morti a Pechino. Presentare il libro qui è stata una bella esperienza".Il trentottenne, laureatosi lo scorso anno alla Bocconi, vive a Milano con il suo compagno e, nel libro, racconta anche le tante avversità superate per vivere in piena libertà la sua omosessualità. "Sono figlio di un medico e ingegnere, ero venuto qui per trovare la libertà e per migliorare la posizione. In Cina, al Nord, non c'era l'atmosfera che si respira in Europa". In Italia c'eè ancora molto da fare a livello culturale. "Noi della seconda generazione di giovani abbiamo una responsabilità sulle spalle: raccontare questa Italia in evoluzione. Grazie a questo libro cerco di trasformare il karma negativo in positivo. Sarò sempre cinese perché le grandi tradizioni del Sol Levante sono dentro di me ma sono anche italiano e l'autodeterminazione che ho imparato qui mi ispira a fare pace con le mie origini ed a cogliere le opportunità di questo mio dualismo". Cuore di seta per l'autore è il simbolo della resilienza: resistere nonostante le avversità nell'integrazione e nell'emancipazione. (ANSA).