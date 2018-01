Campobasso,tempi giustizia ancora lunghi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GEN - Inaugurato a Campobasso l'Anno giudiziario 2018 alla presenza di autorità civili, religiose e militari. A tenere la relazione il presidente della Corte d'Appello Rossana Iesulauro la quale ha evidenziato "la positiva tendenza all'ammodernamento e alla riduzione della durata media dei provvedimenti", ma nello stesso tempo rilevando che "in generale, i tempi della giustizia sono sempre lontani da quelli da ritenersi oggettivamente accettabili per un servizio che possa definirsi efficiente a tutela dei diritti del cittadino".

Nel corso degli ultimi mesi gli uffici giudiziari, e più in generale la Corte d'Appello, sono stati chiamati a gestire una nuova forma di contenzioso, le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, "che ha avuto - ha osservato Iesulauro - un notevole impatto, sia per la novità della materia sia per l'aumento delle sopravvenienze, incidendo in maniera non indifferente sul carico di lavoro dei magistrati addetti al settore civile". (ANSA).