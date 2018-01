Auto fuori strada, salvata dai vigili

(ANSA) - SCAPOLI (ISERNIA), 24 GEN - Una donna di 38 anni, rimasta ferita in un incidente stradale è stata tratta in salvo grazie all'intervento dei vigili del Fuoco dopo essere finita fuori strada con la sua auto in una scarpata nei pressi della sp n.1, in località Castagna, nel territorio comunale di Scapoli.

L'auto è stata notata da un passante che ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati, oltre ai vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale dall'ambulanza, mentre successivamente i vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare anche l'auto finita nel bosco sottostante alla sede stradale. (ANSA).