Regionali: Consiglio Molise, ok modifica legge elettorale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GEN - Nuova maratona del Consiglio regionale del Molise in riunione per l'esame dei vari provvedimenti che compongono la manovra finanziaria 2018: tra i provvedimenti adottati, quello collegato alla manovra di bilancio 2018-2020, approvata a maggioranza, relativo alla Legge elettorale regionale che riduce dal 10% all'8% la soglia di sbarramento per le coalizioni. Questo punto era stato 'osservato' dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne aveva chiesto la correzione.

L'Assemblea ha concluso nella tarda serata di ieri la sessione di lavori ed è stata aggiornata alla prossima settimana per proseguire la trattazione dei punti all'ordine del giorno.(ANSA).