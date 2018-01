Scende da treno con 107 dosi di cocaina

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 GEN - È arrivato in treno da Napoli alla stazione di Campobasso con circa 50 grammi di cocaina suddivisi in 107 dosi, già confezionate e pronte per la vendita. Lo hanno scoperto, in un controllo, gli agenti della Polizia Ferroviaria nell'ambito di mirati servizi di contrasto alla criminalità e al traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane, O.G. di 22 anni, originario di Caserta, è stato arrestato per trasporto e detenzione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti. La Questura di Campobasso ha predisposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo.