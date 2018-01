Medio Trigno,appalto lavori entro estate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GEN - Il presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura ha incontrato a Palazzo Vitale, insieme al presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista, i sindaci di Montenero di Bisaccia (Campobasso) Nicola Travaglini e di Mafalda (Campobasso) Egidio Riccioni che chiedevano interventi urgenti alla viabilità locale dell'area medio Trigno.

Il presidente Frattura ha annunciato che per le strade Provinciali 163 e 78 si procederà nei prossimi giorni alla firma del disciplinare di concessione; conseguentemente i lavori per la sistemazione delle arterie saranno appaltati prima della prossima estate. Si tratta di interventi per oltre 2 milioni garantiti da fondi rientranti nel Patto per il Molise. I rappresentanti dei due Comuni, esprimendo soddisfazione per l'esito dell'incontro, hanno sospeso la protesta dei 'Cento trattori' annunciata per denunciare i gravi problemi alla viabilità locale. "Da mesi c'era la copertura finanziaria con un documento firmato con il Governo - ha evidenziato il presidente Frattura - e nella scorsa primavera avevamo già definito le priorità con i territori. Purtroppo questioni burocratiche hanno causato un rallentamento dell'iter e quindi le proteste delle comunità locali che chiedevano tempi certi per gli interventi.

Oggi a loro diamo una risposta chiara garantendo i lavori di sistemazione delle strade Provinciali in questione". (ANSA).