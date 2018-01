Auto contro guardrail su Ss 16, un morto

(ANSA) - CAMPOMARINO(CAMPOBASSO), 14 GEN - Incidente stradale mortale, nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 16.

La vittima, Giovanni Tantaro, 46enne, titolare di un'autocarrozzeria a Campomarino, è deceduto sul colpo per le gravi lesioni alla testa riportate nell'impatto contro un guardrail dopo essere uscito di strada. Al momento dell'incidente era alla guida di una Fiat Punto e, dalla ricostruzione della Polizia Stradale di Termoli, procedeva in direzione sud-nord per tornare a Campomarino da Foggia. Sul posto, oltre alla Polstrada, anche il 118. I suoi funerali si svolgeranno a San Nicandro Garganico (Foggia). La Polizia stradale di Termoli è impegnata nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.