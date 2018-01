Regionali, decalogo vescovi per politica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 GEN - Un 'Decalogo tematico di prospettive e sfide' per un Molise ''in cerca di modelli di rilancio'' verrà reso pubblico nei prossimi giorni dai vescovi delle Diocesi Molisane in relazione alle prossime elezioni regionali. Il documento realizzato da Bregantini, Cibotti, Palumbo e De Luca indirizzato a tutte le forze politiche impegnate nella tornata elettorale e intitolato 'La priorità è il Molise' ha lo scopo di ''orientare e incoraggiare all'adesione ai principi di bene comune, a riscoprire il fondamento del possibile benessere collettivo, a tutelare il capitale umano, a dare importanza al deposito valoriale ed etico, a scommettere su una vera economia solidale''. ''La politica - si legge nella bozza del documento - sia portatrice di futuro fecondo e si presenti allora ancora più capace della sua istituzionalità''.