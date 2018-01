Regionali: M5S 'Voto il 4 marzo, dopo è da irresponsabili'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 GEN - Sulla data del voto per le elezioni regionali del Molise, non ancora definita, interviene anche il M5S. "Centrodestra e centrosinistra - affermano pentastellati - stanno prendendo tempo perché non trovano la quadra su alleanze, candidati, riposizionamenti e poltrone, ma come sono soliti fare, all'esterno dicono il contrario".

Poi, dito puntato sul presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura (Pd) che "adesso vuole scaricare la responsabilità della decisione sul Consiglio regionale.

L'ennesimo trucco - dicono - per dilatare ulteriormente i tempi della decisione, dato che l'indizione delle elezioni è prerogativa del governatore come specificato nella legge elettorale regionale. Ciò a cui assistiamo è umiliante. La speranza è che il Molise vada al voto il più presto possibile.

Il caos registrato a fine legislatura, riflesso di quello che è stato per cinque anni - osservano i Cinquestelle - non può che indicare un'unica via: sbarazzarsi di una classe politica che continua a pensare ai fatti propri".(ANSA).