Vigilia col sole, in spiaggia a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 DIC - Il sole e le temperature miti hanno caratterizzato la vigilia di Natale a Termoli dove in mattinata tanti sono andati in spiaggia per lunghe passeggiate. Molti residenti e alcuni turisti sono salpati dal porto di Termoli alla volta delle Isole Tremiti (Foggia). La 'Carloforte', motonave merci e passeggeri che effettua il collegamento, ha anticipato il rientro dalle Diomedee, salpando alla volta del porto molisano, come richiesto dall'amministrazione comunale di Isole Tremiti, alle 12 invece che all'orario consueto delle 16.30. (ANSA).