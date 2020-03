Coronavirus: Ciarapica, progetto Civitanova pronto stasera

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 29 MAR - "Si cercherà di ultimare entro questa sera" il progetto per la riconversione del centro fieristico di Civitanova Marche, destinato a ospitare 100 posti letto per la terapia intensiva nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Lo dice all'ANSA il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha partecipato nel pomeriggio alla riunione tecnica con l'ing. Patrizia Arnosti, consulente di Guido Bertolaso, incaricato dalla Regione Marche di realizzare il progetto. "Domani mattina invece - racconta Ciarapica - sarà effettuato un nuovo sopralluogo così da affrontare la questione dell'impiantistica, mentre - aggiunge il sindaco - tra mercoledì e giovedì è previsto l'inizio dei lavori di pavimentazione della struttura". "Dobbiamo assolutamente fare presto, dobbiamo essere in grado di dare una risposta concreta alle esigenze di posti letto per la terapia intensiva nell'arco di pochi giorni", conclude Ciarapica.