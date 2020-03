A Pesaro 1.577 positivi, ad Ancona 1.019

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - La provincia di Ancona ha superato i mille casi positivi al coronavirus ed è a 1.019, quella di Pesaro Urbino, la più colpita, è arrivata a 1., quella di Macerata ne conta 476, Fermo 246; Ascoli Piceno 179. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 61 casi fuori regione, I dati sono resi noti dal Gores, che segnala anche 1.168 ricoverati, di cui 168 in terapia intensiva, 842 in terapia non intensiva, 158 in area post critica. Ma ci sono anche 155 dimessi e 12 persone guarite. I malati in isolamento domiciliare sono 1.992. Per i pazienti in terapia intensiva con 41 ricoverati l'ospedale regionale di Ancona supera Marche Nord che ne ha 39. Sono infine 6.523 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 717 operatori sanitari.