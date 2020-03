Arcivescovo Ancona benedice defunti

L'arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina ieri pomeriggio si è recato al cimitero di Ancona-Tavernelle per un momento di raccoglimento, di preghiera e benedizione di tutti i defunti. Una visita come segno di suffragio e di consolazione, in particolare per i defunti per i quali in queste settimane non è stato possibile celebrare le esequie e per tutti i malati di coronavirus deceduti senza il conforto degli affetti più cari. Lo fa sapere l'Arcidiocesi.

Davanti al cancello del cimitero, vista l'ordinanza della chiusura, sotto la pioggia battente, l'Arcivescovo "ha voluto rendersi presente in tutti i cimiteri della arcidiocesi per affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti".