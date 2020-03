Marche,82 positivi su ultimi 437 tamponi

Gli ultimi 437 tamponi esaminati nelle Marche hanno fatto emergere altri 82 casi di coronavirus, una percentuale inferiore rispetto alla precedente tranche (18,7% contro 24,7%). Con questi ultimi contagi il numero complessivo di positivi nella regione sale a 3.196. Lo dicono i dati comunicati dal Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) che però potrebbero essere aggiornati nelle prossime ore: sono infatti in corso nei laboratori Marche nord e di Ascoli i test su altri 443 campioni. A fine giornata il totale dei tamponi esaminati salirà a 880. I ricoveri correlati a coronavirus sono finora 1.141 di cui 162 in terapia intensiva, 257 semi-intensiva, 513 in reparti non intensivi e 209 in area post critica. Tra i contagiati in 1.709 sono in isolamento domiciliare. In lieve rialzo guariti (10) e dimessi dagli ospedali (133) mentre i decessi sono 336. Sono invece 6.368 i 'non positivi' isolati in casa (1.562 con sintomi) tra i quali 647 operatori sanitari.