Coronavirus: Or Ancona, Ugolini grande medico e grande uomo

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - "Marcello, sei stato un grande medico e in grande uomo. Ora un destino beffardo ha voluto che questo terribile male, nuovo tra tutti i mali ai polmoni che hai curato e guarito nella tua vita, ti portasse via dalla tua famiglia e da noi tutti". Così la direzione generale dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona esprime in una nota il cordoglio per la morte del pneumologo Marcello Ugolini. "La Direzione degli Ospedali Riuniti, il prof. Stefano Gasparini e la dr. Lina Zuccatosta, direttori della Pneumologia e gli operatori tutti dell'Ospedale Regionale di Ancona - si legge - manifestano il loro dolore, la loro vicinanza alla famiglia Ugolini e salutano un uomo e un professionista il cui ricordo resterà nella storia del servizio sanitario delle Marche come una bella pagina di umanità e di competenza. Ciao Marcello!".

