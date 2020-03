Da iGuzzini illuminazione Copenaghen

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 24 MAR - La luce iGuzzini ridefinisce l'illuminazione urbana di Copenaghen nel quadro del "CPH 2025 Climate Plan". La capitale danese è da anni proiettata verso un futuro sostenibile con, ad esempio, il sistema di mobilità pubblica più evoluto in Europa. Già European Green Capital nel 2014 e vincitrice dell'European Prize for Urban Public Space nel 2016, Copenaghen è oggetto del piano di lungo periodo che la guiderà verso il raggiungimento dell'obiettivo 0-emissioni di CO2 entro il 2025. Vi rientra anche la scelta della conversione a Led di tutta l'illuminazione pubblica; il progetto, lanciato nel 2013, si proponeva di sostituire 18 mila punti luce in tutta la città, passando da sorgenti tradizionali ad apparecchi a Led per un risparmio del 90% di energia elettrica. Il piano avviato con i luoghi simbolo è stato esteso alla totalità degli apparecchi cittadini: iGuzzini ha fornito apparecchi per illuminare, tra l'altro, il nuovo impianto di termovalorizzazione Copenhill, sull'isola di Amager.