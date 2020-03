Coronavirus: 148 positivi in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 23 MAR - Sono 148 i tamponi risultati positivi al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 391 test effettuati. Lo rende noto il Gores della Regione Marche. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a 2.569 su 6.782 test effettuati. In totale sono 1.030 le persone ricoverate, di cui 148 in terapia intensiva, 162 in area post critica, 720 in terapia non intensiva, 1.329 in isolamento domiciliare. Salgono però anche le persone guarite, che ora sono otto. Il maggior numero di casi positivi resta nella provincia di Pesaro Urbino, 1.312, seguita da quella di Ancona con 702, Macerata con 326, Fermo con 133, Ascoli Piceno con 61 e 35 casi da fuori regione. Il maggior numero di pazienti in terapia intensiva è però ad Ancona: 42, mentre l'Ao Marche nord di Pesaro ne ha 36 e gli altri sono spalmati su vari presidi.