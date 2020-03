A fuoco casetta in legno ex bar a Visso

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 23 MAR - I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte nel Comune di Visso, località Molino di Croce, per un incendio di una casetta in legno adibita in passato a locale bar. Dalla sede distaccata di Visso con una autopompa e da quella di Camerino con una autobotte ed un numero totale di 7 Unità di vigili del Fuoco le fiamme sono state spente ed è stata messa in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.