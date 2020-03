Coronavirus: Marche, 142 in terapia intensiva, due guariti

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - Nelle Marche su 2.153 casi positivi al coronavirus, sono 141 i ricoverati in terapia intensiva, 120 in area post critica e 622 in terapia non intensiva. Secondo i dati resi noti dal Gores della Regione Marche. Al momento sono 54 i dimessi e per la prima volta dall'inizio dell'emergenza lo spazio dedicato ai guariti non è bianco, ma riporta i due casi ufficializzati dal presidente Ceriscioli. Infine sono 1.115 le persone positive in isolamento domiciliare. Il maggior numero di casi registrati è in provincia di Pesaro Urbino, 1.186, a seguire Ancona, 564, Macerata, 238, Fermo, 82, Ascoli Piceno, 50. Infine sono al momento 5.364 i casi e contatti in isolamento domiciliare.