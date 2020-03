Uniurb, app per 'contenere' coronavirus

Dall'Università di Urbino una app per 'contenere' il Covid-19. Si tratta di "Digital Arianna", diAry, un'applicazione mobile che consente di tenere traccia degli spostamenti e delle circostanze rilevanti ai fini del contenimento del contagio da Covid-19: "Per fronteggiare la diffusione del virus è essenziale risalire a luoghi e persone frequentati durante il periodo di incubazione". I dati sono conservati sul dispositivo personale dell'utente che può decidere liberamente di consultarli, esportarli e incrociarli con informazioni di pubblica utilità.

"Con quest'app - dice Alessandro Bogliolo, responsabile del progetto Uniurb insieme allo spin-off Digit srl, esperti e civic hackers - consentiamo all'utente di conservare sul dispositivo tutte le informazioni utili a tutelare se stesso e gli altri. E' come se tutti gli smartphone fossero una grande banca dati distribuita in cui ciascuno gestisce i propri dati senza farli viaggiare in rete, ma sapendo che potranno essere incrociati in caso di necessità".