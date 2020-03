Da Unicam creme per operatori sanitari

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 17 MAR - Settanta confezioni di creme per mani e viso messe a disposizione degli operatori sanitari dell'ospedale di Camerino, diventato "Covid Hospital".

A rispondere all'appello di medici e infermieri è stata l'Università, attraverso lo spin off Unicam Recusol, attivo nel campo della cosmesi. "Ho voluto dar subito seguito alla richiesta - ha spiegato il rettore Unicam Claudio Pettinari - e ringrazio caldamente la professoressa Piera Di Martino, docente Unicam e presidente di Recusol, per la immediata disponibilità.

Si tratta - ha aggiunto - di un primo piccolo ma concreto gesto di vicinanza nei confronti del personale sanitario impegnato in prima linea con uno sforzo straordinario per fronteggiare l'emergenza". Il rettore ha inoltre ricordato che Unicam è in "costante contatto con i vertici dell'Area Vasta 3 e con l'amministrazione comunale di Camerino per poter essere d'aiuto il più possibile".