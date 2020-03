Civitanova,nasce bimba da mamma positiva

"...e poco fa, al termine di questa lunga giornata, un fiocco rosa, una notizia che ci dà speranza: al punto nascita Covid di Civitanova è nata Eva". E' il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a dare la notizia sulla sua pagina Fb, senza nascondere una certa emozione. "E' la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al coronavirus. Per queste mamme all'ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria. Benvenuta alla piccola Eva e un grande in bocca al lupo alla mamma, con gli auguri di tutta la Regione Marche" conclude, aggiungendo un fiore.