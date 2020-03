restate a casa su infocittà S.Severino

(ANSA) - SAN SEVERIONO MARCHE (MACERATA), 16 MAR - Dopo la fonica e le telefonate con la voce del sindaco Rosa Piermattei fatta arrivare nelle case e diffusa per le strade, da questa mattina pure i pannelli luminosi di infocittà a San Severino Marche ricordano l'invito delle autorità sanitarie insieme al messaggio, sul display, "Uniti ce la faremo". Consigliato di evitare ogni spostamento non necessario, a piedi e in auto. Chi si dovesse mettere alla guida per raggiungere il luogo di lavoro è pregato di non condividere, in questo momento, il proprio mezzo con altri, anche con un solo altro passeggero. Gli spazi chiusi e ristretti, infatti, andrebbero assolutamente evitati in ogni modo. Intensificati i controlli da parte della polizia locale locale anche nelle ore notturne. Attivati anche servizi antisciacallaggio in tutto il territorio comunale. Il Comune di Sam Sverino Marche invita a fare attenzione a chi chiede di poter entrare in casa per sanificare gli ambienti: nessuno è autorizzato a farlo.