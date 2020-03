Marche, 110 in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Sono 638 nelle Marche le persone positive al coronavirus ricoverate nei vari ospedali della regione di cui 110 in terapia intensiva e 528 in altri reparti.

Lo comunica il Gores che, dopo un riallineamento dei dati della Virologia di Ancona, indica in 1.242 le persone positive rispetto alle 1.244 contate in un primo momento. Tra i positivi 547 sono in isolamento fiduciario. Per il resto le persone in isolamento domiciliare sono 3.716 (3.236 asintomatici, 480 con sintomi); gli operatori sanitari cautelativamente in casa sono 408. Finora sono 57 le vittime. La maggior parte dei casi di positività si riscontra nella provincia di Pesaro Urbino (733), seguita da Ancona (323), Macerata (117), Fermo (36) e Ascoli Piceno (21) mentre 12 persone provengono da fuori regione. I ricoverati in terapia intensiva si trovano in particolare a Marche Nord (24), Ospedali Riuniti Ancona (22), San Benedetto del Tronto (10) e Camerino (18). Queste ultime due comprendono anche i degenti in seminintensiva.